«هدف» يدعو القطاع الخاص لإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر «طاقات»

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» منشآت القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات»؛ وذلك للاستفادة من خدماتها بالوصول للكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.

ويسهم «هدف» -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدّم عبر بوابة «طاقات»؛ عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات بالقطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وتعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرر -في وقت سابق- رفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر مؤخرًا قرارًا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

ونصَّ دليل التوطين على أنه «من مبدأ توفير فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فعلى الجهات العامة، تضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.