السعودية اليوم / حملة "اخدمها" الارشادية تواصل جولاتها في مزارع الطائف



الطائف 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف حملتها "اخدمها" الإرشادية تقليم شجيرات الورد وأشجار الفواكه تستهدف عموم المزارعين.

وتواصل الحملة التي يباشرها مرشدون زراعيون بمكتب الوزارة بالطائف العديد من المزارع في ضواحي الشفا والمخاضة، حيث تعرف المزارعون في تطبيق عملي على أهمية التقليم لشجيرات الورد وأشجار الفواكه ومواعيده وطرقه.

وأوضح رئيس قسم الإرشاد بالمكتب المهندس زهير السليماني، أن تقليم الأشجار وشجيرات الورد لها عدة فوائد منها إزالة الفروع والأغصان التالفة والميتة والتخلص من الفروع الضعيفة فيما يسهم في تقويتها وتجديدها وبالتالي على تحسين المظهر الجمالي للشجرة، و سرعة النمو، وتهوية الشجرة ودخول كميات كافيه من ضوء الشمس لداخل الشجرة.

وأشار إلى أن جميع العمليات الزراعية تعقب فترة توقف الري عن الأشجار في الفترة من منتصف نوفمبر وحتى أواخر يناير وتشمل " الري والتسميد والتقليم وتنظيف الأحواض وترتيبها وإزالتها من الحشائش"، وتتم قبل دخول فصل الربيع.

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13:52ت م

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