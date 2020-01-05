السعودية اليوم / "إدارة الأزمات" برنامج تدريبي بمديرية مكافحة المخدرات بالرياض



الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

عقدت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض متمثلة بشعبة الإشراف النسوي مؤخراً، البرنامج التدريبي (إدارة الأزمات) بالتعاون مع مركز ردنا للتدريب، وذلك بمقر مديرية المنطقة.

وتناولت الدورة عدة محاور منها مفاهيم إدارة الأزمات، أنواع الأزمات وأساليب التعامل معها.

يذكر أن البرنامج يعد امتداداً للبرامج التدريبية التي ينظمها قسم التدريب طرفنا للعمل على تطوير وتدريب منسوباتها.

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13:43ت م

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