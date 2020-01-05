

حائل 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل يوم غدٍ، خدماتها للرجال في مركز الزبيره ويوم الثلاثاء بمركز الضبيعه ولمدة يوم لكل منهما.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

كما تقدم الوحدة المتنقلة خلال الزيارة التي تستمر يومين في محافظة الريث وثلاثة أيام في محافظة الحقو خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.

// انتهى //

13:39ت م

0067





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة حائل تقدم خدماتها في مركزي الضبيعه والزبيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.