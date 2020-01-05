السعودية اليوم / حملة رقابية على المرافق الغذائية غرب الطائف



الطائف 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة ببلدية غرب الطائف الفرعية حملة رقابية على المرافق ذات العلاقة بالمستهلك، شملت محال الملاحم والمغاسل وصوالين الحلاقة، ومحلات إعداد الوجبات السريعة، ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ ومحلات العطارة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 30 مخالفة صحية تضمنت مخالفات تدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعدم التهوية في أماكن التحضير، واستخدام أدوات تحضير الأطعمة قديمة ومتهالكة، وعدم تغطية أوعية حفظ الأطعمة، وعدم التقيد بالزي الموحد، إضافة إلى ضبط مخالفات تتعلق بالتراخيص النظامية كانتهاء الشهادات الصحية وتراخيص مزاولة الأنشطة.

وأوضحت أمانة الطائف أن الفروع البلدية مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية للحد من مخالفة الاشتراطات الصحية، حيث تقوم الفرق الرقابية بجولات ميدانية صباحية ومسائية لمتابعة أعمال الأنشطة المتعلقة بالمستهلك وضبط المخالفات ومتابعة تصحيحها، بالإضافة الى التوعية بالاشتراطات اللازم توفرها بهذه الأنشطة.

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13:35ت م

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