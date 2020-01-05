السعودية اليوم / هيئة حقوق الإنسان تتصدر الجهات الحكومية في قطاع العدل والشؤون الإسلامية بمؤشر "نضج الخدمات الحكومية الرقمية"



الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

تصدرت هيئة حقوق الإنسان الجهات الحكومية في قطاع العدل والشؤون الإسلامية بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية الصادر عن برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية "يسر" للربع الثالث لعام 2019م.

يأتي ذلك تتويجاً للعمل المميز الذي تقوم به في إطار التعاملات الإلكترونية فقد قدمت الهيئة 11 خدمة إلكترونية منها 9 إجرائية وأخريان تكاملية.

وأوضح مؤشر برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية "يسر" الذي يحلل مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية إلكترونياً، أن الهيئة جاءت متقدمة على 100 جهة حكومية صنفت في الفئتين البرتقالية والصفراء، حيث صنفت الهيئة بالفئة الخضراء.

ونجحت الهيئة في إحداث نقلة نوعية لرقمنة خدماتها ومعاملاتها، حتى حصدت مركزاً متقدماً بين مكونات الحكومة الإلكترونية في المملكة.

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13:29ت م

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