السعودية اليوم / أمطار متفرقه على منطقة جازان



جيزان 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

هطلت اليوم, أمطار متفرقة على منطقة جازان, شملت مدينة جيزان ومحافظة صبيا ومدينة الظبية وقرى الدغارير، وعدداً من المراكز والقرى للمنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:08ت م

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