

نجران 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

اختتمت جمعية ليث للإنقاذ بالتعاون مع فريق رواد بحرة للدفع الرباعي أمس، الفعالية الترفيهية للقيادة الآمنة في طعوس ورمال "زبادة" بمنطقة نجران.

وأوضح رئيس الجمعية حمد صالح آل مسعد إلى أن الفعالية التي 3 أيام، وشهدت جولة واسعة للفريق الضيف "رواد بحرة" برفقة أعضاء الجمعية المستضيفة وإعلاميي المنطقة على أبرز معالمها التراثية والتاريخية والأسواق الشعبية القديمة، واشتملت عدداً من الفعاليات والبرامج التوعوية بمشاركة وتسهيل من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسط إقبال منقطع النظير من محبي هذه

وأشاد آل مسعد بما حققته الفعالية من نجاحات باهرة، مبيناَ أن دور الإمارة ورعاية الشباب في المنطقة كان محفزاً, وداعماً لهذه المبادرات والفعاليات التي تخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.

// انتهى //

13:00ت م

0053



نجران 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واساختتمت جمعية ليث للإنقاذ بالتعاون مع فريق رواد بحرة للدفع الرباعي أمس، الفعالية الترفيهية للقيادة الآمنة في طعوس ورمال "زبادة" بمنطقة نجران.وأوضح رئيس الجمعية حمد صالح آل مسعد إلى أن الفعالية التي 3 أيام، وشهدت جولة واسعة للفريق الضيف "رواد بحرة" برفقة أعضاء الجمعية المستضيفة وإعلاميي المنطقة على أبرز معالمها التراثية والتاريخية والأسواق الشعبية القديمة، واشتملت عدداً من الفعاليات والبرامج التوعوية بمشاركة وتسهيل من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسط إقبال منقطع النظير من محبي هذه الرياضة الترفيهية الشبابية لممارستها بطريقة حضارية حسب ترتيب الجهة المنظمة لها والمشرفة عليها.وأشاد آل مسعد بما حققته الفعالية من نجاحات باهرة، مبيناَ أن دور الإمارة ورعاية الشباب في المنطقة كان محفزاً, وداعماً لهذه المبادرات والفعاليات التي تخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.// انتهى //13:00ت م0053

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام الفعالية الترفيهية للقيادة الآمنة في طعوس ورمال "زبادة" بمنطقة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.