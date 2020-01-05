القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفي دولة الإمارات بـ«اليوم العالمي للغة برايل» الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في الرابع من يناير من كل عام لتعزيز الوعي بأهمية هذه اللغة بوصفها وسيلة لتشجيع ذوي الإعاقة البصرية أو من يعانون الضعف الحاد فيه، على القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم.
وتولي الإمارات عناية خاصة لتعزيز نشر واستخدام لغة برايل في كافة مجالات الحياة لاسيما قطاعي التعليم والصحة وذلك انطلاقًا من التزامها بتوفير أفضل سُبل الحياة الكريمة لفئة المكفوفين وضعفاء النظر.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.