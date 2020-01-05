الإمارات تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفي دولة الإمارات بـ«اليوم العالمي للغة برايل» الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في الرابع من يناير من كل عام لتعزيز الوعي بأهمية هذه اللغة بوصفها وسيلة لتشجيع ذوي الإعاقة البصرية أو من يعانون الضعف الحاد فيه، على القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم.

وتولي الإمارات عناية خاصة لتعزيز نشر واستخدام لغة برايل في كافة مجالات الحياة لاسيما قطاعي التعليم والصحة وذلك انطلاقًا من التزامها بتوفير أفضل سُبل الحياة الكريمة لفئة المكفوفين وضعفاء النظر.