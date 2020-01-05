- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم تسوية حقوق وأجور لـ 177 عاملاً بعمل الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تسوية حقوق وأجور لـ 177 عاملاً بعمل الخبر
بقيمة 4251974 ريالاً لعدة جنسيات
متابعات الخليج 365 - واس
استعادت إدارة التسوية الودية في مكتب العمل بمحافظة الخبر، خلال شهر ديسمبر الماضي، نحو 4251974 ريالاً، لحقوق وأجور متأخرة؛ لـ 177 عاملاً بمختلف الجنسيات.
يأتي ذلك بعد انطلاق خدمة ودي الإلكترونية للتسوية الودية.
وأوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي، أن جميع الإجراءات في تقديم الدعاوى أصبحت تقدم إلكترونياً، مشيراً إلى أنه تم إطلاق نظام ودي في مدينتي الدمام والخبر في الأول من ديسمبر، بعد الإطلاق التجريبي في الرياض والأحساء.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تسوية حقوق وأجور لـ 177 عاملاً بعمل الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.