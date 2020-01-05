تسوية حقوق وأجور لـ 177 عاملاً بعمل الخبر

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - واس

استعادت إدارة التسوية الودية في مكتب العمل بمحافظة الخبر، خلال شهر ديسمبر الماضي، نحو 4251974 ريالاً، لحقوق وأجور متأخرة؛ لـ 177 عاملاً بمختلف الجنسيات.

يأتي ذلك بعد انطلاق خدمة ودي الإلكترونية للتسوية الودية.

وأوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي، أن جميع الإجراءات في تقديم الدعاوى أصبحت تقدم إلكترونياً، مشيراً إلى أنه تم إطلاق نظام ودي في مدينتي الدمام والخبر في الأول من ديسمبر، بعد الإطلاق التجريبي في الرياض والأحساء.

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