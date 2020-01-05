السعودية اليوم / تعليم الباحة يطلق 42 فعالية في شتاء أندية الحي بالمنطقة



الباحة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

أطلقت أندية الحي الترفيهية التعليمية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة 22 فعالية تعليمية وترفيهية و 8 مسابقات و 12 دورة تدريبية منوعة, ستنفذ في 12 نادي للبنين والبنات موزعة في جميع محافظات المنطقة خلال إجازة منتصف العام، لتسهم في تنمية التفاعل الاجتماعي باستثمار أوقات فراغ أفراد المجتمع خاصةً الطلاب والطالبات ببرامج ترويحية وتربوية وتنموية جاذبة؛ لبناء الشخصية وصقل الموهبة وتعزيز القيم، مستهدفة بذلك أفراد المجتمع كافة بالدرجة الأولى وفي مقدمتهم طلاب وطالبات التعليم العام وأسرهم وسكان الحي.

وأشار مدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي بالباحة للبنين محمد مهدي بأن أندية الحي تطلق اليوم مهرجان "جنودنا في قلوبنا", الذي يبرز ما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم, مبيناً بأن البرنامج سينفذ كذلك يوم الثلاثاء القادم في مقر قرية ذي عين الأثرية رغبة في الخروج بالفعاليات وإتاحة فرص أكبر للمجتمع المحلي للمشاركة في الفعاليات.

// انتهى //

12:31ت م

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