السعودية اليوم / محافظ ضمد يفتتح غداً ملتقى "شتاء ضمد"



ضمد 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

يفتتح محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق غداً، فعاليات ملتقى "شتاء ضمد"، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، وذلك بالحديقة العامة.

وأوضح رئيس اللجنة أحمد بن علي الحازمي أن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام, سيتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة التي تشمل برامج مسرحية ومسابقات وألعاب وحفلات فنية، إلى جانب فعاليات رصيف الإبداع و أركان الأسر المنتجة، داعياً الجميع إلى زيارة الملتقى وما يتضمنه من فعاليات.

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12:28ت م

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