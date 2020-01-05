السعودية اليوم / أمين نجران يشدد على المقاولين إنجاز المشروعات خلال المدد الزمنية المحددة



نجران 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

شدد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، على المقاولين المنفذين لمشاريع الأمانة، بمتابعة إنجاز المشروعات خلال المدة الزمنية المحددة.

ودعا المهندس عيبان، خلال اجتماعه اليوم مع المقاولين المنفذين لمشاريع الأمانة، التقيد بالشروط والمواصفات ووسائل السلامة في تنفيذ المشاريع الموكلة لهم، وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الأمانة على سير العمل ونسب الانجاز في المشاريع المنفذ، وطرق الانجاز، ووضع الحلول للعوائق التي قد تواجه المقاول خلال سير عملية التنفيذ.

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12:01ت م

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