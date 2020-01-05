السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يعزي محافظ المندق في وفاة شقيقه



الباحة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لمحافظ المندق محمد بن معيض الفائز، في وفاة شقيقه عبدالكريم الفائز -رحمه الله-.

وسأل سمو أمير منطقة الباحة الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جهته أعرب محافظ المندق عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على مشاعره النبيلة غير المستغربة، داعياً المولى القدير أن يحفظ سموه ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.

// انتهى //

12:00ت م

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