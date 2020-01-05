السعودية اليوم / إنجاز 21% من أعمال مشروع منتزه الصفا بنجران



نجران 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة أعمال مشروع منتزه الصفا غرب مدينة نجران على مساحة 140.000م 2 وبتكلفة إجمالية تقدر بـ "34.086.873" ريالاً.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان أن الأمانة تولي مشاريع المنتزهات والحدائق والملاعب والساحات العامة اهتمامًا كبيرًا لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية، إضافة إلى كونها تشكل متنفسًا لأهالي مدينة نجران وسكانها لقضاء أمتع اللحظات وسط تكامل جميع الخدمات والمرافق الحيوية التي تلبي حاجاتهم.

من جانبه أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب انه تم إنجاز 21% من أعمال المشروع، ويجري العمل في الردميات والفرد والرش بالمياه والرص بمواقع العمل، بالإضافة إلى الخزانات وقطع الجبل لعمل الشلال.

وأشار آل نصيب إلى أن المشروع يقع على مساحة 140.000م2 ويتكون من شلال ومسطحات خضراء وأشجار، وملعب لكرة القدم، وألعاب أطفال ومشايات من الخرسانة المطبوعة والممشطة، ودورات مياه ومبنى إداري.

وأكد سعي الأمانة لبذل أقصى الجهود لتوفير مزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطن والمقيم، التي تسهم بشكل كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لمدينة نجران، مشيرًا إلى مشاريع إنشاء حدائق عامة في عدد من الأحياء ضمن عقود الأمانة المبرمة مؤخراً.

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11:03ت م

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