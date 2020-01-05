شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مصاب من بتر قدمه في حادث سير بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

نجح الفريق الطبي في مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم في التعامل مع أفراد عائلة مصابة جراء حادث مروري تنوعت إصاباتهم ما بين كسور و خلع لكاحل رب الأسرة، حيث تم مباشرة المصابين التي شملت رجل و زوجته مع طفلهم الذي أصيب بكسر في يده تطلب عمل جبيرة عاجلة، في حين تقرر إدخال الأم إلى الملاحظة الداخلية لمتابعة حالتها الصحية و الإطمئنان عليها بعد إصابتها بعدة رضوض.

في حين قرر الفريق الطبي إجراء استرجاع للكاحل المخلوع لقدم الزوج قبل أن يعمل جبيرة خلفية للقدم و الإطمئنان على الدورة الدموية بالقدم المخلوع بعد الرد مما ساعد على حفظ قدم المريض من عملية بترها بالإضافة إلى تجبير كسر الفخذ بعد تثبيته. فيما تقرر تحويله لإجراء جراحة عاجلة لتثبيت الكاحل.