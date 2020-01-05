شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على الرياض.. وأمن الطرق يحذر قائدي المركبات والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الرياض، وتشمل (الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، العاصمة الرياض، المجمعة، رماح).

ويصاحب الحالة نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية، وتنتهي في الثانية عشر ظهراً.

فيما نبه أمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض وتحديداً طرق "مكة، شقراء، و رماح"، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه؛ نظراً للأمطار المتوسطة والضباب الذي يحد من مدى الرؤية في بعض المواقع.