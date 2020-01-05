جامعة الإمام تعلن أسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عن نتائج المقبولين والمقبولات مبدئياً لمرحلتي الدكتوراه والماجستير للعام الجامعي 1441هـ، ودعت المقبولين والمقبولات مراجعة عمادة الدراسات العليا لاستلام إشعار القبول المبدئي والكشف الطبي لاستكمال باقي الإجراءات النظامية.

الوثائق المطلوبة :-

– بطاقة الهوية (أو سجل الأسرة للطالبات).

– صورة من وثيقة البكالوريوس للمرشحين لمرحلة الماجستير

– صورة من وثيقة الماجستير للمرشحين لمرحلة الدكتوراه.

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موعد الحضور :-

من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة مساءً، من يوم الإعلان لكل برنامج وحتى يوم الأحد الموافق 21-9-1440هـ.، وللطلاب المقبولين مبدئياً في برنامج الماجستير بالمعهد العالي للقضاء قسم ( الفقه المقارن ) الفصل الدراسي الثاني : من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة مساءً، من يوم الأحد 10-5-1441هـ إلى يوم الأربعاء 13-5-1441هـ.

مكان المراجعة:-

– للمرشحين: المدينة الجامعية – العمادات المساندة (1)، مبنى رقم (309)، الدور الثالث.

– للمرشحات: مدينة الملك عبدالله للطالبات (المبنى الإداري) – العمادات المساندة، مبنى رقم (413)، الدور الثاني.

للاطلاع على الأسماء، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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