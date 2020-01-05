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2020-01-05 صور.. حريق يلتهم مستودعاً لمواد البناء بالرياض دون وقوع أي إصابات متابعات الخليج 365 - الرياض باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض إخماد حريق اندلع فجر اليوم الأحد، في مستودع لمواد البناء بحي المناخ. Advertisements وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحريق، وعلى الفور باشرته الفرق. وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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