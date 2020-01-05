هل يتأثر دعم حساب المواطن باستقدام العمالة ؟

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن استقدام العمالة لا يؤثر على الدعم، بأي حال من الأحوال شريطة أن يتم الإفصاح عن كامل الدخل ضمن بيانات المستفيد.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد استفسر بشأن مدى تأثر الدعم باستقدام عمال من الخارج .

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ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “لا يؤثر ذلك على دعم حساب متابعات الخليج 365، وفي حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب متابعات الخليج 365”.

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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