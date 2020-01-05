اخبار السعوديه

سهم أرامكو يسجل 34.80 ريال في التعاملات الصباحية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يسجل 34.80 ريال في التعاملات الصباحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-05

سهم أرامكو يسجل 34.80 ريال في التعاملات الصباحية

تراجع ملحوظ بالأسواق الخليجية

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجع سهم شركة أرامكو بنحو 0.9 في المائة، ليتداول قرب مستوى 34.80 ريال في التعاملات الصباحية بحسب “تداول”.

Advertisements

وشهد العديد من أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً ملحوظاً مع بداية تعاملات جلسة اليوم، تزامناً مع هبوط البورصات العالمية وكذلك وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد هلاك قاسم سليماني نتيجة غارة أميركية بالعراق نهاية الأسبوع الماضي.

وتصدر مؤشر الكويت الأول الخسائر، حيث وصلت قيمة التراجع مطلع الجلسة قرب 4 في المائة.

وهبط سوق دبي 2 في المائة، بينما تراجعت سوق أبوظبي نحو 1.1 في المائة بسبب التوترات في المنطقة.

تابعنا على 5114921994.jpg تواصل معنا على0ff10a840a.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سهم أرامكو يسجل 34.80 ريال في التعاملات الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا