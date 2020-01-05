- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يسجل 34.80 ريال في التعاملات الصباحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو يسجل 34.80 ريال في التعاملات الصباحية
تراجع ملحوظ بالأسواق الخليجية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تراجع سهم شركة أرامكو بنحو 0.9 في المائة، ليتداول قرب مستوى 34.80 ريال في التعاملات الصباحية بحسب “تداول”.
وشهد العديد من أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً ملحوظاً مع بداية تعاملات جلسة اليوم، تزامناً مع هبوط البورصات العالمية وكذلك وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد هلاك قاسم سليماني نتيجة غارة أميركية بالعراق نهاية الأسبوع الماضي.
وتصدر مؤشر الكويت الأول الخسائر، حيث وصلت قيمة التراجع مطلع الجلسة قرب 4 في المائة.
وهبط سوق دبي 2 في المائة، بينما تراجعت سوق أبوظبي نحو 1.1 في المائة بسبب التوترات في المنطقة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر سهم أرامكو يسجل 34.80 ريال في التعاملات الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.