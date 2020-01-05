أمطار رعدية وموجة غبار على جازان

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، و الداير، و الطوال، و العارضة، و صبيا، و فرسان، و فيفا، و هروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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