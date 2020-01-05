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شكرا لقرائتكم الأمر بالمعروف تنفذ لوحات توعوية في الأماكن العامة بالزلفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأمر بالمعروف تنفذ لوحات توعوية في الأماكن العامة بالزلفي
بالتعاون مع بلدية المحافظة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضمن البرامج التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض نفذت هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الزلفي بالتعاون مع بلدية المحافظة لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين العامة متضمنة رسائل إرشادية حول الصلاة، وبر الوالدين، والاعتصام بحبل الله، والتحذير من الفرقة، ومن مسلك الخوارج، والالتفاف حول ولي الأمر، والدعاء لجنودنا البواسل بالنصر والتمكين.
تأتي هذا البرنامج بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى العمل التوعوي والوقائي في المجتمع.
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