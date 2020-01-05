الأمر بالمعروف تنفذ لوحات توعوية في الأماكن العامة بالزلفي

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضمن البرامج التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض نفذت هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الزلفي بالتعاون مع بلدية المحافظة لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين العامة متضمنة رسائل إرشادية حول الصلاة، وبر الوالدين، والاعتصام بحبل الله، والتحذير من الفرقة، ومن مسلك الخوارج، والالتفاف حول ولي الأمر، والدعاء لجنودنا البواسل بالنصر والتمكين.

Advertisements

تأتي هذا البرنامج بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرفع من مستوى العمل التوعوي والوقائي في المجتمع.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







