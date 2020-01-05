وزارة الخارجية: السعودية ترفض وتدين التصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي وتعد ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعربت السعودية عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، وتندد السعودية بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وتعد ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، وتقويضا للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وتؤكد السعودية أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديدا للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.