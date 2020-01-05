"الأرصاد": نشاط في الرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على محافظات جدة والخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية ورابغ.

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ نشاطها - بمشيئة الله تعالى - الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى السابعة مساء.