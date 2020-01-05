«الحصيني»: استمرار الحالة الماطرة على الرياض الأحد

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني، إن الحالة الممطرة فجر اليوم الأحد تتركز على الرياض، على شكل سحب مترادفة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، توقع الحصيني استمرار الحالة الممطرة عدة ساعات بأمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة وحبات برد، لافتًا إلى أنها تشمل وسط الشرقية وأجزاء من سدير والوشم وثادق ورماح وحريملاء وتمتد للمحافظات الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض.

وفي تقريرها لطقس اليوم الأحد، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم: يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

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ولفتت الهيئة، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فسوف تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.