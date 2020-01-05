تنبيهات من «الأرصاد» بسحب وأمطار رعدية على عدة مناطق الأحد

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لأمطار وسحب رعدية وعوالق ترابية ورياح نشطة، خلال الساعات المقبلة.

وقالت «هيئة الأرصاد»، في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إن مناطق تبوك «الوجه، أملج» والمدينة المنورة «ينبع» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» تتعرض لرياح نشطة وسحب رعدية ممطرة، يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

فيما تشهد مناطق جازان «أبو عريش، احد المسارحة، الدائر، الطوال، العارضة، جازان، صبيا، فرسان، فيفا، هروب» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بارق، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل» والباحة «الحجرة، الباحة، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة»، أمطار رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

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كما تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف «القريات، سكاكا» والحدود الشمالية «طريف، عرعر».

وفي تقريرها لطقس اليوم الأحد، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية،الرياض،تبوك) تمتد الى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غرب بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.