البيئة: ضبط وإتلاف 735 كيلو أسماك فاسدة في حملة على الشرقية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضبط 735 كيلو أسماك فاسدة في حملة على أسواق الشرقية، فيما أشارت إلى أنها تلقت 35,666 بلاغًا واستفسارًا من مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي.

وقالت الوزارة إنها من خلال حملةٍ قامت بها على أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية، ضبطت عددًا من المخالفات تتمثل في أسماك مجهولة المصدر، وأسماك وروبيان غير صالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات في الغش التجاري، وحالات تستر في بيع وتداول الأسماك، وسوء التخزين.

وأوضح مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن الحملة جاءت بالتعاون مع كلٍّ من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، ووزارة التجارة، وبلدية وسط الدمام، وبلدية القطيف، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشرطة القطيف.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتلاف 280 كجم من الروبيان، و231 كجم من البلطي، إضافة إلى 104 كجم فيليه، و120 كجم سمك، مؤكدةً أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة على أسواق المنطقة الشرقية خاصة، وجميع أسواق المملكة عامة، مهيبةً بالمستثمرين في تجارة الأسماك التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

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وفي تقرير لها، قالت الوزارة، إنها تلقت 35,666 بلاغًا واستفسارًا من مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019م، شملت 34,394 استفسارًا طبيًّا حول الأمراض البيطرية، ونحو 1272 بلاغًا وشكوى متنوعة، بالإضافة إلى استخراج نحو 106 تصاريح نقل الدواجن وخطوط السير.

وأوضحت الوزارة أن الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ، تعاملت خلال العام الماضي مع نحو 670 بلاغًا حول الأمراض الوبائية والمشتركة للثروة الحيوانية، ونحو 418 بلاغًا حول الرفق بالحيوان، و80 بلاغًا عن مخالفات مشاريع الدواجن والمنشآت البيطرية، بالإضافة إلى 30 بلاغًا عن نقص الأدوية واللقاحات، وبلاغ واحد حول الحياة الفطرية، و73 شكوى مختلفة.

وأوضحت الوزارة، أنها تعمل على توفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها، مشيرة إلى الدور الفعال في التوعية والتثقيف لمربّي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة، كما تعمل على متابعة المشاريع ومنح تراخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية للأطباء والمساعدين وتراخيص العيادات والصيدليات الخاصة.

وأكدت أن البلاغات كافة ستحظى باهتمام وعناية الجهات المختصة، وذلك لتقديم الرأي والمشورة، كما تستقبل جميع الاستفسارات عبر الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ (8002470000)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط : اضغط هنـا