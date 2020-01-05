السعودية اليوم / تنمية بطحاء قريش تنظم الدورة التأسيسية للشارة الخشبية للنساء على مستوى المملكة



مكة المكرمة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

تُنظم لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش ‏في العاصمة المقدسة اليوم، الدورة التأسيسية والأولية للشارة الخشبية لمرشدات تنمية بطحاء قريش، بالشراكة مع ‎جمعية الكشافة العربية

‏وتتضمن الدورة التدريبية شرح الجانب النظري من دور ومسؤوليات مساعدة قائدة الوحدة الكشفية واحتياجاتها، والتنظيمات الكشفية المحلية والعربية والعالمية، والمناهج الكشفية، وتشكيل الوحدة، والطريقة الكشفية، والاجتماعات، والتطوع في العمل الكشفي.

‏وأوضح المدير التنفيذي بلجنة تنمية بطحاء قريش نزار بن حسين فقيه أن الدورة التدريبية التي تستمر لثلاثة أيام، بمشاركة قرابة ١٠٠ متدربة و7 ومدربات تهدف إلى تنمية مهارات الدارسات المعرفية والعملية معبراً عن شكره للجهاز التدريبي وجميع الداعمين على تعاونهم في سبيل إنجاحها.

// انتهى //

09:52ت م

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مكة المكرمة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واستُنظم لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش ‏في العاصمة المقدسة اليوم، الدورة التأسيسية والأولية للشارة الخشبية لمرشدات تنمية بطحاء قريش، بالشراكة مع ‎جمعية الكشافة العربية السعودية ، والكلية التقنية للبنات بمكة، حيث تقام لأول مرة للفتيات على مستوى ‎المملكة.‏وتتضمن الدورة التدريبية شرح الجانب النظري من دور ومسؤوليات مساعدة قائدة الوحدة الكشفية واحتياجاتها، والتنظيمات الكشفية المحلية والعربية والعالمية، والمناهج الكشفية، وتشكيل الوحدة، والطريقة الكشفية، والاجتماعات، والتطوع في العمل الكشفي.‏وأوضح المدير التنفيذي بلجنة تنمية بطحاء قريش نزار بن حسين فقيه أن الدورة التدريبية التي تستمر لثلاثة أيام، بمشاركة قرابة ١٠٠ متدربة و7 ومدربات تهدف إلى تنمية مهارات الدارسات المعرفية والعملية معبراً عن شكره للجهاز التدريبي وجميع الداعمين على تعاونهم في سبيل إنجاحها.// انتهى //09:52ت م0013

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