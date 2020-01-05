السعودية اليوم / أكاديمية الحوار تنفّذ 335 برنامجاً تدريبياً في مناطق المملكة خلال 2019 م و 8140 متدرباً ومتدربة استفاد منها



الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

نفذت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال العام الماضي 2019م، 335 برنامجاً تدريبياً في مختلف مناطق المملكة، استفاد منها 8140 متدرباً ومتدربة يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.

وشملت البرامج التدريبية 15 برنامجاً للمدرب المعتمد، أسهمت في إعداد 467 مدربا معتمدا من الجنسين في عدة مدن حول المملكة.

فيما بلغ عدد البرامج المعتمدة لموظفي الدولة 185 برنامجا استفاد منها 4069 موظفا وموظفة.

كما نفذت الأكاديمية برامج تدريبية كخدمة مجتمعية بلغ عددها 135 برنامجاً استفاد منها 3604 من المتدربين والمتدربات.

ويسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من خلال البرامج التي تنفذها أكاديمية الحوار إلى اعتماد التدريب المجتمعي كإحدى الأدوات المهمة في ترسيخ وتنمية ثقافة الحوار وتكريسها في المجتمع بجميع أطيافه وفئاته، ليصبح أسلوباً ومنهجاً في التعامل مع مختلف القضايا والشؤون الحياتية العامة والخاصة، وجعله طبعا وسلوكا تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي أكدت على أهمية تأهيل وإعداد وتدريب العنصر البشري، انطلاقا مما يشكّله من جانب جوهري مهم من جوانب استراتيجيتها لتعزيز المشاركة المجتمعية عبر التعاون مع الجهات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع.

وتشمل تلك البرامج عددا من المسارات والحقائب التدريبية التي وضعت وفق خطط استراتيجية قام بإعدادها وتطويرها عدد من المختصين والمدربين المعتمدين، التي تتنوع ما بين التدريب المجتمعي، والحوار الأسري، والحوار التربوي، والحوار الحضاري (جسور)، والحوار مع الطفل، والحوار من أجل السلام، والحوار الإعلامي، والحوار الرياضي، والحوار الفكري، ومهارات الحوار، والتواصل مع الحاج والمعتمر والزائر.

وتتضمن قائمة الجهات الحكومية والأهلية المستفيدة من البرامج التدريبة كلا من وزارة التعليم، وزارة الحرس الوطني، الإدارة العامة للمجاهدين، وزارة الصحة، قوات أمن المنشآت، جامعة الملك سعود، وزارة العدل، وزارة الإعلام، وزارة الدفاع، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جامعة الأميرة نورة، جامعة الملك خالد، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، مؤسسة وقف القدوة، جمعية التنمية الأسرية، الغرفة التجارية، جمعية الملك عبدالعزيز في مدينة حائل، شركة تطوير تقنيات التعليم، جامعة نجران، النادي الأدبي بالقصيم، إذاعة جدة، المركز الطبي التخصصي بجدة، جمعية بنيان، شركة باسقات، جامعة الدمام.

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09:34ت م

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