

جدة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة والخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية ورابغ.

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ نشاطها - بمشيئة الله تعالى - الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.

// انتهى //

09:16ت م

0011





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" : نشاط في الرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.