شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونج كونج تحذر من التواجد بهذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

حذرت القنصلية في هونج كونج، المواطنين السعوديين من التوجه إلى مناطق سنترال وشيونغ شوي، وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق اليوم الأحد متمنين دوام السلامه للجميع.

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