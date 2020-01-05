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موجة غبار تعيق الرؤية بعدد من محافظات مكة

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2020-01-05

موجة غبار تعيق الرؤية بعدد من محافظات مكة

تستمر حتى السابعة مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة والخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية ورابغ.

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ نشاطها – بمشيئة الله تعالى – الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.

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