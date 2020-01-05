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شكرا لقرائتكم الطيران المدني تحدد موعد تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الطيران المدني تحدد موعد تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد
متابعات الخليج 365 - جدة
حدد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، موعد التشغيل الكامل لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بأنه سيكون في رمضان المقبل.
وأوضح الروساء أن عدد الوجهات وصل بعد زيادتها إلى 27 محطة، كما بلغ عدد الرحلات المغادرة والمقبلة للمطار 4900 رحلة، وفقا لـ”عكاظ”.
ولفت إلى أنه سيتم تشغيل الصالة 1 في المطار الجديد من قبل القطاع الخاص، منوهًا لوجود خصم بنسبة 50% على سداد رسوم مواقف المركبات التي تبلغ 10 ريالات في الساعة عبر الماكينات الذاتية.
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