الطيران المدني تحدد موعد تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - جدة

حدد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء، موعد التشغيل الكامل لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بأنه سيكون في رمضان المقبل.

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وأوضح الروساء أن عدد الوجهات وصل بعد زيادتها إلى 27 محطة، كما بلغ عدد الرحلات المغادرة والمقبلة للمطار 4900 رحلة، وفقا لـ”عكاظ”.

ولفت إلى أنه سيتم تشغيل الصالة 1 في المطار الجديد من قبل القطاع الخاص، منوهًا لوجود خصم بنسبة 50% على سداد رسوم مواقف المركبات التي تبلغ 10 ريالات في الساعة عبر الماكينات الذاتية.

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