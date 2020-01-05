2020-01-05

تعرف على مكافأة الوليد بن طلال للنصر بعد تحقيق لقب السوبر

متابعات الخليج 365 - الرياض

كافأ الأمير الوليد بن طلال، نادي النصر بمليون ريال بعد تحقيق بطولة كأس السوبر بالفوز أمام نظيره التعاون.

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وقال الأمير الوليد بن طلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أهنئ نادي النصر بتحقيق كأس السوبر، وبهذه المناسبة أعلن عن مكافأة مليون ريال له”.

وتوج النصر بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على نظیره التعاون بركلات الترجیح بنتیجة 5/4 في المباراة التي أقیمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضیة في جدة.

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