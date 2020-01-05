ترامب يهدد بضرب 52 موقعاً إيرانياً

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب 52 موقعاً إيرانياً رداً على أي هجوم محتمل من طهران ضد أي أمريكي، على خلفية هلاك القائد بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وقال ترامب في عدة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة، لافتاً إلى أن بلاده حددت 52 موقعاً إيرانياً بعضها على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران.

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ونوه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات أخرى، مبيناً أن الأهداف الاثنين والخمسين تمثل 52 أمريكياً احتجزوا رهائن في إيران بالسفارة الأمريكية بطهران عام 1979.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها “حادثاً غادراً وجباناً نفذته الطائرات الأمريكية”.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ “داعم للإرهاب”.

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