السعودية | “الأرصاد” : سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق خلال الساعات القادمة !

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:12 صباحًا, 5 يناير 2020 م
المناطق_الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية،الرياض،تبوك) تمتد الى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غرب بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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