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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الرياض
مصحوبة بزخات من البرد
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت منطقة الرياض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت تكون للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على كل من الشرقية، الرياض، وتبوك، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
وأشارت الهيئة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.
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