مواعيد رحلات المناطيد في شتاء طنطورة

︎ : . أعلن مهرجان شتاء طنطورة، عن مواعيد رحلات المناطيد حتى الحادي عشر من يناير الجاري. Advertisements ولفتت إدارة المهرجان إلى أن رحلات الطيران الحر عند شروق الشمس تنطلق عن السابعة صباحًا، مشددًا على ضرورة الحضور قبلها بنصف ساعة بينما تنطلق رحلات المناطيد المعلّقة عند الساعة الرابعة والنصف مساءً.





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