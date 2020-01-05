مواعيد رحلات المناطيد في شتاء طنطورة

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أعلن مهرجان شتاء طنطورة، عن مواعيد رحلات المناطيد حتى الحادي عشر من يناير الجاري.
ولفتت إدارة المهرجان إلى أن رحلات الطيران الحر عند شروق الشمس تنطلق عن السابعة صباحًا، مشددًا على ضرورة الحضور قبلها بنصف ساعة بينما تنطلق رحلات المناطيد المعلّقة عند الساعة الرابعة والنصف مساءً.
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