سامسونج تكشف عن هاتفيها جالكسي A71 وجالكسي A51

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بالتزامن مع الكشف عن هاتفي نوت 10 لايت وS10 لايت، أعلنت شركة سامسونج عن هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة، جالكسي A71 وجالكسي A51، وذلك خلال فعالية أقامتها في فيتنام، حيث يأتيان مع شاشات Super AMOLED عالية الجودة من نوع Infinity-O أي أنها تحتوي على ثقب للكاميرا على شكل دائرة في الأعلى..، وكلاهما يأتيان مع كاميرا رباعية في الخلف ومستشعر بصمة في الشاشة.
مواصفات جالكسي A71
شاشة بقياس 6.71 بوصة نوع Super AMOLED
أبعاد الشاشة 20:9 مع وضوح Full HD+
ذاكرة رام حتى 8 جيجا بايت
سعة تخزين حتى 128 جيجا بايت
كاميرا رباعية خلفية بعدسات: 48 ميجا بكسل، 12 ميجا بكسل واسعة جدًا، 5 ميجا بكسل ماكرو، 5 ميجا بكسل لتصوير البورتوريه
مستشعر بصمة في الشاشة
بطارية 4,500 ملي أمبير
شحن سريع 25 واط
دعم تقنية Dolby Atmos
سعر يبدأ من 500$ تقريبًا
مواصفات جالكسي A51
شاشة بقياس 6.5 بوصة نوع Super AMOLED
أبعاد الشاشة 20:9 مع وضوح Full HD+
معالج Exynos 9611
ذاكرة رام حتى 6 جيجا بايت
سعة تخزين حتى 128 جيجا بايت
كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل
كاميرا رباعية خلفية بعدسات: 48 ميجا بكسل، 12 ميجا بكسل واسعة جدًا، 5 ميجا بكسل ماكرو، 5 ميجا بكسل لتصوير البورتوريه
مستشعر بصمة في الشاشة
بطارية 4,000 ملي أمبير
شحن سريع 15 واط
دعم تقنية Dolby Atmos
سعر يبدأ من 400$ تقريبًا
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