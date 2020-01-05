هل تعاني من زيادة الوزن بسبب قلة النوم؟.. إليك الأسباب والحلول

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يعاني بعض الأشخاص من قلة النوم بسبب الضغوط والتوتر العصبي وتغير نمط الحياة، وبالتالي يزداد وزن الجسم بسبب عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

وقد اكتشف العلماء منذ أكثر من 20 عاماً زيادة إفراز هرمون الجريلين، وهو المسؤول عن الشعور بالجوع، مع قلة النوم والتوتر.

وأوضحت مجلة “فرويندين” الألمانية أن التأثيرات السيئة لهذا الهرمون تشمل إبطاء عملية الأيض والتقليل من حرق الجسم للدهون، وتكمن المشكلة هنا في أن هذا الهرمون ينشط إفرازه عند الشعور بالجوع وقلة النوم.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن الأشخاص، الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم، لا يعانون من زيادة الوزن فحسب، بل يعانون أيضاً من زيادة في مستوى السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وتخزين الدهون، وقدمت المجلة بعض النصائح والإرشادات للتغلب على هذه المشكلة ومنها:

النوم الكافي

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ينبغي على المرء الحصول على فترة كافية من النوم تمتد من 7 إلى 8 ساعات ليلاً، مع تجنب تناول الطعام قبل الذهاب للنوم مباشرة.

ممارسة الرياضة

تساهم الرياضة في التخلص من التوتر والشعور بالسعادة والتوازن الهرموني في الجسم.

نمط حياة منتظم

تحدث عمليات تكميلية هرمونية بشكل دائم في الجسم، والتي ترتبط بإيقاع معين، وكلما كان نمط الحياة منتظم، كان الجسم أفضل مع إيقاعه الداخلي.

تناول الوجبات بانتظام

لضمان إفراز الهرمونات بسلاسة أوصت المجلة الألمانية بتناول الوجبات الغذائية (من 3 إلى 4 مرات في اليوم) بشكل منتظم مع وجود فترات بينية بين الوجبة والأخرى، بالإضافة إلى ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن يشتمل على العناصر الغذائية الهامة.

