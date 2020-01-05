جامعة المجمعة: نقل 7208 طالبات يوميًّا خلال الفصل الأول

قالت جامعة المجمعة إنها نقلت 7208 طالبات يوميًّا من مختلف محافظات ومراكز وأحياء المواقع المشمولة بخدمة النطاق الجامعي، مشيرةً إلى أنها لم تسجل أي مؤشرات تتعلق بالمخاطر في الحافلات.
وتتميز الجامعة باهتمامها بسلامة طلابها وطالباتها، عن طريق توفير اشتراطات النقل وتنفيذ عدد من البرامج الوقائية والأنظمة الأمنية للارتقاء بمستوى المتابعة وتقليل المخاطر في النقل؛ لكون الخريطة التي تمتد منها خدمات النقل شاسعة لكثرة المراكز والهجر واختلاف الطرق وتمددها.
وتعتبر جامعة المجمعة من رواد التميز في مجال النقل، بنقلها هذه الخبرة إلى عدد من القطاعات التعليمية والمهنية في مجال النقل الجامعي؛ لما يتميز به من إجراءات وضعتها الجامعة تلبي حاجة الطالبات والمناطق، وخاصةً النقل عبر الحافلات.
كما تتميز الجامعة باهتمام عالي الدقة من قيادتها بمجال سلامة الطلبة، بوصف ذلك واحدًا من أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠، فيما يخص رفع كفاءة التشغيل بحافلات النقل وتحسين وتحديث الخدمة للمستفيدين؛ ما أدى إلى رضا المستفيدين من خدمات النقل عبر إشادات من الطالبات وأولياء الأمور ورؤساء المراكز والهجر؛ لما تقدمه الجامعة من اهتمام بسلامة الطالبات.
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