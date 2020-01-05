خادم الحرمين يؤكد للرئيس العراقي أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا اليوم بالرئيس العراقي الدكتور برهم صالح.

وبحث خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.