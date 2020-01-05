في إجازة منتصف العام.. 15 وجهة سياحية حول المملكة لا تفوت زيارتها

مع حلول إجازة منتصف العام الدراسي التي تمتد لنحو 17 يومًا، تحاول الأسر السعودية الاستمتاع بتلك الإجازة القصيرة واستغلالها في قضاء أوقات ممتعة، خاصةً السفر الداخلي إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية التي تعج بها المملكة.

وتعرض «صحيفة عاجل» أبرز الوجهات السياحية والأثرية بأنحاء المملكة، خاصةً في محافظات الرياض والعلا والجوف وحائل وأبها وجازان وجدة فيما يلي:

أفضل الوجهات في جدة والجوف

يُعدُّ خليج أبجر من المناطق السياحية المميزة في المملكة، ويقع في شمال مدينة جدة، ومن مميزاته أنه يوفر العديد من الخدمات الخاصة بالعائلات، ويحتوي على منتجعات عدة يمكنك الاستمتاع فيها برؤية شاطئ البحر من خلال استئجار أحد الفيلات المطلة عليه.

وكذلك دومة جندل التابعة لمحافظات منطقة الجوف، التي تعتبر من الوجهات السياحية التي تلقى إقبالًا واسعًا من داخل وخارج المملكة؛ لأنها تزخر بالعديد من المواقع الأثرية، مثل قلعة مارد، ومسجد عمر بن الخطاب، وسور دومة الجندل، وبحيرة دومة الجندل.

الأماكن السياحية في الرياض

وسط الصحراء والجبال، تقع البحيرة السرية في الرياض بمظهرها البديع، وهي عميقة للغاية؛ حيث يمكنك العثور على الأسماك والأعشاب البحرية، وتمتلئ عادةً بمياه الأمطار بعد هطولها بغزارة؛ ما يزيدها بهاءً.

وفي الرياض يوجد وادي الطواقي، الذي يعتبر أطول وادي تتخلله طبيعة خلابة من صخور وأشجار، خاصةً أشجار الطلح. وعند سقوط الأمطار بهذه المنطقة تتكون شلالات تزيد جمال منظرها، لكن تربتها طينية لذا يكون السير صعبًا فيها.

وفي روضة نورة التي تقع شمال الرياض يمكنك الاستمتاع بأجوائها الطبيعية الخلابة مع الأسرة، وهي متوسطة الحجم لكنها تزخر بنباتات طبيعية تسر أعين الناظرين.

أما هضبة «نهاية العالم» الشاهقة، فجديرة بالإعجاب؛ إذ يمكن لروادها التوقف ورؤية «حافة العالم»؛ حيث تمتد المناظر الجبلية إلى ما لا نهاية من كافة الجهات.

الوجهات السياحية في جازان

إذا كنت من محبي الطبيعة الجبلية، فلا تنتظر واذهب فورًا إلى وادي لجب بمحافظة جازان؛ فهو شق صخري ضخم وعملاق تتفجَّر منه مياه السيول العذبة بطول جبال الريث التابعة لمنطقة وديان تهامة جنوب غرب السعودية.

ويتميَّز وادي لجب بارتفاعه الشاهق الذي يصل إلى 800 متر، وعرضه الضيق الذي لا يتعدى 6 أمتار، وعمقه الشديد الذي لا تُلامسه أشعة الشمس إلا قليلًا، مع مساحات خضراء شاسعة تكسو منحدراته الوعرة.

وبما أنك في جازان، فاستمتع بمهرجان جازان الشتوي الذي تقام فيه العديد من العروض المسرحية، والفعاليات، والبرامج، والأنشطة بهدف إبراز تراث المنطقة الشعبية، وتقديمه كمنتج سياحي لمختلف مناطق العالم.

إذا كنت من محبي تسلُّق الجبال، فلا تنس زيارة جبال فيفاء في شرق جازان، وهي مجموعة من الجبال الملتفة بعضها حول بعض، وتبدو للوهلة الأولى كهرم من الجبال الملتفة، وهذا مكمن سحرها.

وإذا كنت من محبي الاستكشاف والمغامرة فلا تفوت زيارة جزيرة فرسان التي تبعد نحو 50 كم من مدينة جازان التي تتميز بطبيعتها الساحرة، خاصةً أنها تتمتع بمساحات من الشعاب المرجانية والأراضي الواسعة.

لا تفوت زيارة الرسوم الصخرية في إجازة منتصف العام

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الرسوم الصخرية في مدينة حائل واحدة يعود تاريخها إلى 10 آلاف سنة قبل الميلاد؛ لذلك تعد من المواقع الأثرية المهمة التي سجلتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي؛ فإذا كنت من محبي التاريخ الذي ترويه ثنايا الرسوم الصخرية فلا تفوت زيارتها.

الجبل الأخضر ومنتزه الفرعاء يزينان أبها في إجازة منتصف العام

في مدينة أبها أكثر من منطقة سياحية توفر الراحة والمتعة، ومنها منتزه الفرعاء الذي يعد من أجمل المنتزهات السياحية في أبها؛ إذ يغطي مساحة 200 ألف متر مربع، ويقدم لزواره فعاليات مثل الأكروبات، وفلكلورات شعبية وكرنفالات ومسرح وخيمة الطفل.

أما الجبل الأخضر الذي يزين مدينة أبها، فيخطف الأنظار بمدرجاته الزراعية الخضراء اللون، خاصةً مع الإضاءة الخضراء التي تزينه.

لمحبي الآثار لا تفوتوا زيارة مدينة العلا

مدائن صالح هي المكان المثالي لمحبي التراث؛ حيث تقع على بُعد 300 كم من جدة، في محافظة العُلا، وكان يطلق عليها قديمًا تسمية «مدينة الحجر»، وهي مدينة قوم صالح الذين عقروا الناقة التي أرسلها الله لهم، كما أن للمدينة شهرتها التاريخية بسبب وقوعها على طريق التجارة القديم الذي كان يربط جنوب شبه الجزيرة العربية والشام.

وتتوسَّط البلدة القديمة في العلا، قلعة موسى بن نصير التي تعود إلى القرن الـ6 قبل الميلاد، وهو مبنى من الحجر المشذب المقام على رأس هضبة صغيرة، بالإضافة إلى الخريبة التي هي منطقة من بقايا أطلال مدينة دادان القديمة التي تعود إلى حضارة مملكة دادان العربية، التي برزت سيادتها في تلك المنطقة في القرن الـ7 قبل الميلاد.. كل هذا لا تفوت زيارته.

فوهة الوعبة تناديكم في إجازة منتصف العام

فوهة الوعبة في صحراء المملكة تشعرك كأن نيزكًا سقط على تلك المنطقة فنحتها بهذه الطريقة البديعة، لكن الحقيقة تختلف كثيرًا عن خيالك؛ فهذه المنطقة أكبر حفرة في الشرق الأوسط، وتشكلت بفعل النشاط البركاني الذي أدى إلى انفجار تحت الأرض تولد عنه بخار بفعل اتصال الصخور المنصهرة بالمياه الجوفية، وكانت تتميز في السابق بنشاط بركاني.

وفي أجواء صحراوية عربية، يمكنك الاستمتاع بجلسة شاي مع الأسرة والأقارب في صحراء الربع الخالي التي تعد ثاني أكبر صحراء في العالم بكثبانها الرملية المميزة.

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