«التقاعد»: عدم الزواج أو التوظيف شرطان لحصول السيدات على «المعاش»

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الجمعة، شروط استحقاق المستفيدات السيدات للمعاش التقاعدي.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت المؤسسة: يستمر الصرف للمستفيدات الإناث ما لم يتزوجن أو يتوظفن وظيفة ثابتة في الحكومة، فيما طالبت المؤسسة الجميع باستقاء المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني، أو التواصل مع خدمة العملاء.

وفي وقت سابق، نفت المؤسسة العامة للتقاعد، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن ضرورة تقديم طلب من قِبَلِ المستفيدين لرفع إجمالي ما يُصْرَفُ لهم من المعاش التقاعدي، بعد تناقص عدد المستفيدين المستمرين بالصرف.

وأكدت المؤسسة، أن ذلك الأمر يتم تلقائيًّا من النظام الآلي، ودون الحاجة إلى تقديم أي طلب للمؤسسة؛ حيث يضمن النظام الآلي للمؤسسة بأن لا يقل إجمال المعاش المخصَّص للمستفيدين المستمرين بالصرف وفقًا لأحكام أنظمة التقاعد في أي حال من الأحوال، عن 50 بالمئة من المعاش المستحق، أو عن الحد الأدنى، وهو 1985 ريالًا أيهما أعلى.

وأشارت المؤسسة، إلى أن المعاش التقاعدي ينتقل للمستفيدين المحددين بالنظام بعد وفاة صاحب المعاش، ويوزع بينهم بالتساوي وفقًا لأحكام أنظمة التقاعد، مطالبة الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها من خلال الاطلاع على الأنظمة التقاعدية المتوفرة على موقع المؤسسة الإلكتروني، أو المعلومات التي تنشر عبر حسابها في «تويتر» أو التواصل مع الرقم الموحد لخدمة العملاء (920014000).