محكمة التنفيذ بمكة المكرمة تعلن بيع أربعة عقارات بالمزاد العلني الاثنين المقبل.. هنا تفاصيلها

بناء على القرار القضائي رقم 401102631 بتاريخ 23/06/1440هـ تعلن الدائرة الحادية عشر بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة بيع أربعة عقارات واقعة بمكة المكرمة وبياناتها كالتالي:

1. أرض بها مبان قديمة ـ بحي محبس الجن بمكة المكرمة ـ مساحتها 16087.11م2 .

2. فندق مكون من 12 دورًا ـ بحي أجياد السد بمكة المكرمة ـ مساحته 173.16 م2 .

3. محلات تجارية ومكاتب وملاعب كورة ـ بحي النسيم المعدل بمكة المكرمة ـ مساحتها 4905.74 م2 .

4. قطعة أرض رقم 1783 ـ بمخطط ولي العهد رقم9 ح بمكة المكرمة ـ مساحتها 751.06 م2 .

1. وقد تقرر إقامة المزاد العلني يوم الاثنين الموافق 18/05/1441هـ بعد صلاة العصر، بقاعة مكة الكبرى بحي الزايدي بمكة المكرمة.

فمن له الرغبة في الشراء حضور المزاد وفقًا للشروط التالية:

1. إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (15.000.000 ريال) للعقار الأول، ومبلغ (1,200.000 ريال) للعقار الثاني ، ومبلغ (1,200.000 ريال) للعقار الثالث، ومبلغ (15.000 ريال) للعقار الرابع ويسلم لمأمور التنفيذ .

2. المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان .

3. سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ .

4. يحق للورثة الدخول في المزاد ولا يقبل طلب الشفعة على من رسا عليه المزاد بعد انتهاء المزايدة .

5. يلتزم المشتري بتسليم كامل المبلغ خلال خمسة أيام من بدء المزاد، وإذا لم يُسدد فيعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد ، علمًا أن السعي على المشتري بواقع 2.5% لوكيل البيع القضائي (مؤسسة المقام الرفيع العقارية)... والله الموفِّق،،،،

ولمزيد من التفاصيل: واتس/ 0555541006 ـ 0565541006

ويب سايت/ www.almakamalrafeea.com

