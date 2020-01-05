محكمة التنفيذ بمكة المكرمة تعلن بيع أربعة عقارات بالمزاد العلني الاثنين المقبل.. هنا تفاصيلها

بناء على القرار القضائي رقم 401102631 بتاريخ 23/06/1440هـ تعلن الدائرة الحادية عشر بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة بيع أربعة عقارات واقعة بمكة المكرمة وبياناتها كالتالي:
1. أرض بها مبان قديمة ـ بحي محبس الجن بمكة المكرمة ـ مساحتها 16087.11م2 .
2. فندق مكون من 12 دورًا ـ بحي أجياد السد بمكة المكرمة ـ مساحته 173.16 م2 .
3. محلات تجارية ومكاتب وملاعب كورة ـ بحي النسيم المعدل بمكة المكرمة ـ مساحتها 4905.74 م2 .
4. قطعة أرض رقم 1783 ـ بمخطط ولي العهد رقم9 ح بمكة المكرمة ـ مساحتها 751.06 م2 .
1. وقد تقرر إقامة المزاد العلني يوم الاثنين الموافق 18/05/1441هـ بعد صلاة العصر، بقاعة مكة الكبرى بحي الزايدي بمكة المكرمة.
فمن له الرغبة في الشراء حضور المزاد وفقًا للشروط التالية:
1. إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (15.000.000 ريال) للعقار الأول، ومبلغ (1,200.000 ريال) للعقار الثاني ، ومبلغ (1,200.000 ريال) للعقار الثالث، ومبلغ (15.000 ريال) للعقار الرابع ويسلم لمأمور التنفيذ .
2. المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان .
3. سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ .
4. يحق للورثة الدخول في المزاد ولا يقبل طلب الشفعة على من رسا عليه المزاد بعد انتهاء المزايدة .
5. يلتزم المشتري بتسليم كامل المبلغ خلال خمسة أيام من بدء المزاد، وإذا لم يُسدد فيعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد ، علمًا أن السعي على المشتري بواقع 2.5% لوكيل البيع القضائي (مؤسسة المقام الرفيع العقارية)... والله الموفِّق،،،،
ولمزيد من التفاصيل: واتس/ 0555541006 ـ 0565541006
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