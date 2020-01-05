الصحة: ضبط 1009 مخالفات خلال الحملات الرقابية على الصيدليات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ضبط 1009 مخالفات دوائية، بعد انتهاء الأسبوع الثاني من الحملة الرقابية الموسعة على جميع صيدليات المملكة.

وقالت «الصحة»، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد انتهاء الأسبوع الثاني من الحملة الرقابية، تمت زيارة أكثر من 4500 صيدلية في جميع مناطق المملكة، وتم ضبط 881 مخالفة عدم تولفر دواء، و128 مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية».

وأكدت الوزارة أنه أحيل المخالفون إلى اللجان المختصة لتطبيق العقوبات، بحسب الأنظمة الصحية المتبعة، لافتةً إلى أن الحملة الرقابية لا تزال مستمرة.

يُشار إلى أن الوزارة أطلقت الحملة الرقابية على جميع صيدليات المملكة، بالتعاون مع هيئة الغذاء؛ بهدف التأكد من توافر الأدوية والالتزام بعدم صرف المضاد الحيوي بدون وصفة طبية في الصيدليات. وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن المخالفات على الرقم ٩٣٧.

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وفي إطار دورها الرقابي للحفاظ على صحة المواطنين، أغلقت الوزارة مؤخرًا «مركز جراحات اليوم الواحد» في الرياض؛ بسبب مخالفات جسيمة، مؤكدةً أن قرار الإغلاق جاء حفاظًا على صحة المرضى.

وقالت الوزارة إنه حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، تم إغلاق «مركز جراحة اليوم الواحد» في الرياض، وشطب ترخيص الطبيب بسبب وجود مخالفات جسيمة، وعدم وجود تراخيص نظامية خاصة بجراحة السمنة والبدانة.

وناشدت الوزارة الجميع، الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على ٩٣٧.