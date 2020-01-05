«مدني بلجرشي» ينتشل جثة تسعيني سقطت مركبته في منحدر بعمق ألف متر

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انتشال جثة تسعيني سقطت مركبته في منحدر جبلي يُقدَّر ارتفاعه بـ1000 متر.

وقال الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: انتشل (مدني بلجرشي) جثة مواطن تسعيني سقطت مركبته في منحدر جبلي يقدر طوله بحوالي ١٠٠٠م نزولًا.

وأضاف الدفاع المدني، أنه تمت الاستعانة بفرق الإنقاذ الجبلي؛ لانتشال الجثة من قاع المنحدر، سائلًا الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته.

في ذات الإطار، تمكّن رجال الدفاع المدني، اليوم السبت، من انتشال جثة مقيم انحرفت به سيارة من الوزن الثقيل، وقدفته بمنحدر في عقبة الصفيحة.

وقال الدفاع المدني السعودي: انتشل (مدني ميسان) جثة مقيم انحرفت به عربة من الوزن الثقيل بمنحدر في عقبة الصفيحة.

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ولفت الدفاع المدني، أن الجثة وجدت على بُعد ٥٠٠ متر، من انحراف العربة بمنطقة جبليه وعره، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وفي سياق ذي صلة، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين الأخذ بأسباب السلامة أثناء الاستمتاع بإجازة منتصف العام الدراسي، سواء في المتنزهات العامة أو المدن الترفيهية أو الرحلات البرية.

وأكدت المديرية أهمية إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة أثناء القيام بالرحلات البرية واختيار الأماكن الآمنة المناسبة، ونصب الخيام بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة والابتعاد عن الأماكن الخطرة.

وشددت المديرية، على أهمية الحرص على إشعال النار بعيدًا عن الخيام ومراعاة اتجاه الرياح وعمل التهوية المناسبة بالخيام عند اشتعال الحطب أو الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، كما ينبغي التأكد من إطفاء النار قبل النوم وتوفير طفاية حريق مناسبة داخل الخيمة.