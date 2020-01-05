  ما هي أعراض الأنفلونزا الموسمية وكيفية الوقاية منها؟

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

من المحتمل أنك بدأت ترى حالات الإعياء حولك في كل مكان؛ حيث يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم في هذا الوقت من التوعك الصحي، إليك الفرق بين الأنفلونزا ونزلات البرد، وطرق الوقاية منها.

الإنفلونزا هي مرض تنفسي يصيب الأنف والحنجرة وأحيانًا الرئتين، ويمكن أن تكون الأعراض مشابهة لنزلات البرد، ولكنها تأتي سريعًا تتضمن الحمى، وآلام في العضلات أو الجسد، والتهاب الحلق والسعال.

ويمكن أن تكون العدوى خفيفة أو حادة، وفي بعض الحالات تكون قاتلة.

Advertisements

والأطفال الصغار، والنساء الحوامل والذين يعانون من حالات طبية مزمنة، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم الأكثرعرضة لخطر الإصابة بمضاعفات مرتبطة بالأنفلونزا.

توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بتطعيم كل شخص عمره 6 أشهر أو أكثر كل عام، ويُفضل أن يتم ذلك بحلول نهاية أكتوبر.

بالنسبة لموسم الإنفلونزا هذا، تم إجراء بعض التغييرات على اللقاح، حيث تم تحديثه ليصبح أكثر تطابقًا مع الفيروسات التي من المتوقع أن تكون قوية هذا العام، وعلى الأخص سيتم صياغتها لمهاجمة 4 فيروسات مختلفة.

ويُذكر أن الرياض تشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ويتوقع أن يزداد تعمق الكتلة الهوائية الباردة، وقد يترافق ذلك مع نشاط للرياح السطحية، وتستمر الأمطار حتى عصر يوم الأحد، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

ويحذر الأطباء من أن ترفع هذه الأجواء نسب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على