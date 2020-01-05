مفاجأة.. الطائرة الأمريكية التي قصفت «سليماني» انطلقت من قطر

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أثارت الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران أمس السبت التساؤل حول أهداف الزيارة التي جاءت عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني .

وكشفت مصادر أمنية أن الطائرة الأمريكية التي قصفت «سليماني» انطلقت من قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر ، وهو ما يؤكد أن قطر تلعب على كل الحبال للإستفادة من صراعات المنطقة ، وتعلن دعمها للحليف في العلن بينما تخونه في الخفاء .

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وانطلق وزير الخارجية القطري اليوم ممثلاُ دور الوسيط في تهدئة العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران ومتودداً لـ «خامنئي» بينما يخشى أن يخسر حليفه في المنطقة لتنفيذ المؤامرات المشتركة ، وربما قد يتعرض لضربة إيرانية على قاعدة العديد الأمريكية بالدوحة .

وأكدت مصادر أن لقاء وزير الخارجية القطري وظريف اليوم كان «على انفراد» ولم يتم الكشف عن تفاصيل التنسيق السياسي بين قطر وإيران خلال الفترة المقبلة .

وكانت بوق الإرهاب التميمي قناة الجزيرة القطرية قد أكدت زيارة «وسيط عربي» لطهران اليوم السبت «يرجوه لعدم الرد العسكري» على الولايات المتحدة في أعقاب الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت قادة إيرانيين في بغداد بينهم قاسم سليماني .

